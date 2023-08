PF faz buscas e prende suspeitos de envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro

Brasília - A Polícia Federal (PF) abriu na manhã desta quinta-feira, 17, mais uma etapa da Operação Lesa Pátria para prender 10 investigados por ligação com os atos golpistas que devastaram as dependências do Planalto, Supremo Tribunal Federal (STF) e Congresso no dia 8 de janeiro . Os agentes ainda cumprem 16 mandados de busca e apreensão. As diligências são realizadas em Goiás, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Bahia e no Distrito Federal. Os alvos nesta etapa são suspeitos de de financiar e incentivar as depredações. Até o momento, oito pessoas já foram presas.