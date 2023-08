Shopee amplia operação no Rio de Janeiro com mais 4 centros de distribuição

A Shopee, marketplace que conecta vendedores e consumidores, inaugurou quatro novos centros de distribuição — os chamados hubs logísticos — no Rio de Janeiro, buscando mais agilidade nas entregas para os usuários do Estado. Os novos espaços funcionam no modelo de última milha e estão localizados nas cidades de Volta Redonda, São Pedro da Aldeia, Campos dos Goytacazes e Petrópolis. Atualmente, o mercado fluminense é o terceiro no ranking da Região Sudeste com mais lojistas registrados na plataforma.



O marketplace tem mais de cerca de 100 hubs logísticos em operação em diversas cidades e estados do país. Apenas no Sudeste, são mais de 50 hubs, sendo 10 no Rio de Janeiro. Além disso, a Shopee possui um centro de distribuição estratégico na Região Metropolitana. Outros hubs estão localizados em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia e Pernambuco. Juntos, eles têm capacidade para realizar o processamento de mais de 1,5 milhão de pacotes diariamente.