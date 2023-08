Feira de adoção de animais acontece neste sábado na Barra da Tijuca

Como forma de estimular o público, na ocasião, quem adotar um pet no evento ganhará um brinde de uma marca de cerveja.



Outra opção é procurar a ONG Os Indefesos. No abrigo, localizado na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste, existem, no momento, cerca de 100 animais, entre cães e gatos. A Fazenda Modelo, em Guaratiba, também recebe interessados em adotar pets. Rio - Uma grande feira de adoção de animais de estimação será realizada neste sábado (19), das 10h às 18h, na filial dos Supermercados Mundial, na Avenida Abelardo Bueno 2.660, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.Como forma de estimular o público, na ocasião, quem adotar um pet no evento ganhará um brinde de uma marca de cerveja.Milhares de cães e gatos também estão disponíveis para adoção em abrigos espalhados pela cidade. A Suipa, em Benfica, na Zona Norte, por exemplo, tem cerca de dois mil animais , de idades variadas, muitos deles, inclusive, com histórias tristes de maus-tratos de ex-tutores.Para adotar um animal na Suipa, basta ir à sede da entidade e preencher um formulário de intenção, ou marcar presença nos eventos externos.Outra opção é procurar a ONG Os Indefesos. No abrigo, localizado na Ilha de Guaratiba, na Zona Oeste, existem, no momento, cerca de 100 animais, entre cães e gatos. A Fazenda Modelo, em Guaratiba, também recebe interessados em adotar pets.

Feira do Supermercado Mundial

Sábado: 19/8

Horários: 10h às 18h

Endereço: Avenida Abelardo Bueno, 2.660, Barra



ONG Indefesos Endereço: Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Benfica. Além da informações sobre adoção, o site oficial da Suipa detalha formas de como se associar e colaborar através de PIX, boleto bancário ou transferência. É possível, também, doar rações, remédios e produtos de limpeza.





Fazenda Modelo As doações podem ser feitas via boleto, cartão de crédito e transferência bancária. Além de adotar um pet preenchendo um formulário na galeria de imagens, é possível apadrinhar uma bichinho ou ser voluntário. O abrigo também tem pontos de coleta para doações de produtos e medicamentos na Barra da Tijuca, Botafogo e Recreio. Mais informações no site osindefesos.com.br/doacoes