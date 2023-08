Miliciano é condenado a 61 anos de prisão por morte de jovens em Duque de Caxias

Rio - Um acusado de pertencer a uma milícia de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi condenado, na última segunda-feira (14), a 61 anos e nove meses de prisão, em regime fechado. Roquelande Rodrigues da Silva Júnior, conhecido como Bombeirinho, é apontado como o responsável pelo homicídio de dois jovens e pela tentativa de homicídio de um terceiro adolescente. Os crimes aconteceram em 2016.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), no dia do crime, uma das vítimas estava caminhando na rua, junto com a mulher e o filho de 2 anos, quando Bombeirinho o revistou. O miliciano estava na companhia de outro homem, identificado apenas como Leandro Santos, o que assegurou a morte do jovem junto com ele.

As vítimas foram arrastadas algemadas e assassinadas em outro local. Matheus Ferreira da Silva Gomes foi morto com oito tiros. Um dos disparos atingiu a sua cervical. Já a segunda vítima, identificada como Leonardo Siqueira dos Santos, foi alvejada por cinco tiros, atingindo seu rosto, o crânio e também a cervical.

A terceira vítima, que sobreviveu a tentativa de homicídio, foi identificada como Lucas Igor Lara de Souza. Na época, ele fingiu que tinha morrido para poder sobreviver. Ele chegou a ser socorrido por populares e auxiliou nas investigações sobre o caso.

A motivação para o crime teria sido a presença dos jovens em uma área dominada pela milícia a qual o denunciado fazia parte. Em sua decisão, a juíza Anna Christina da Silveira Fernandes, da 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias, entendeu que houve uma ação típica de extermínio e a prisão é necessária para evitar novos crimes cometidos pelo acusado porque há comprovações que Bombeirinho integra uma milícia que domina três cidades da Baixada.

"A prisão se impõe também para evitar a reiteração criminosa, já que há noticias de que o réu integra milícia com ramificações em outras duas cidades da Baixada Fluminense, sendo considerado de altíssima periculosidade, devendo ser resguardada a ordem pública perturbada por integrantes de organizações criminosas que insistem em tomar territórios do Estado, oprimindo os moradores e criando verdadeiros estados paralelos, onde cidadãos são obrigados a se submeter, sob pena de pagar com a própria vida. A vítima sobrevivente ao escrever uma declaração, de próprio punho, retratando-se dos depoimentos prestados, só fortalece o convencimento de que pessoas como o réu são verdadeiros inimigos da sociedade. Os cidadãos fluminenses já não mais toleram viver sob o jugo de organizações criminosas que interferem diuturnamente em suas rotinas", escreveu.

A magistrada ainda entendeu que os crimes praticados mostram aspectos negativos da personalidade de Roquelandem, que teria "frieza emocional, perversidade, o desejo de praticar a maldade, de impor o medo, de subjugar o próximo, típicos de condutopatas desprovidos de qualquer sentimento superior e empatia, justificando o afastamento da pena-base do mínimo legal", completou.