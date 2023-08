SANTO DO DIA

SANTA HELENA nasceu no século III na Bitínia, na Ásia Menor, numa família muito pobre. Após casar com o imperador de Roma, Constâncio, e ele morrer, ela auxiliou seu filho, Constantino, a se tornar o supremo imperador de Roma. Porém, teve que enfrentar Maxêncio em uma feroz batalha travada às portas da cidade de Roma no ano de 312. Conta a história que, aconselhado por Santa Helena, Constantino pintou cruzes nos estandartes usados na batalha vencida por ele. Santa Helena passou a vida se dedicando ao crescimento do Cristianismo.