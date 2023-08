Denunciei há mais de dois meses um furto de água que está acontecendo na Rua Batovi, no Olavo Bilac, em Duque de Caxias, mas parece que a Águas do Rio está gostando de ser roubada. Quando entro em contato pra saber o andamento da solicitação, fazem pouco caso e dizem que não existe previsão de mandar uma equipe no local. A vizinhança está sendo prejudicada. Estamos com as contas pagas e sem água.