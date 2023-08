A Rua Raimundo Macedo, em Itaúna, está em estado deplorável. Enche toda com uma chuvinha. As galerias pluviais estão entupidas e necessitam de reparo urgente para que haja um diminuição dos alagamentos frequentes causados pelas chuvas. A condição da rua piorou com obras de saneamento inacabadas. Já foram feitas solicitações junto à prefeitura, porém são feitos reparos mínimos que não adiantam nada.