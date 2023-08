Bagulho no busão

A Polícia Civil prendeu, ontem, uma jovem de 21 anos que transportava mais de 11 kg de maconha em um ônibus com destino a Rio das Ostras, na Região dos Lagos. De acordo com agentes da 19ªDP (Tijuca), essa é a terceira prisão de integrantes da mesma família que trabalhavam como "mulas" do tráfico da comunidade do Parque União, no Complexo da Maré, Zona Norte, levando drogas para a Região dos Lagos. Anteriormente, a mãe e a sogra da acusada foram presas também por tráfico de drogas.

De acordo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após uma denúncia de que uma mulher realizaria o transporte ilícito ao embarcar na Rodoviária de Niterói, na Região Metropolitana. Após serem comunicados do caso, os agentes se dirigiram ao local e identificaram o veículo suspeito seguindo em direção à Região dos Lagos.

O ônibus foi então abordado na Rodovia Amaral Peixoto, nas proximidades de São Pedro da Aldeia. Ao entrarem no veículo, os agentes localizaram a suspeita, identificada como Ketlen da S. Evangelista, que portava duas bolsas. Dentro delas, foram encontradas as drogas. A jovem optou por permanecer em silêncio, se recusando a fornecer informações. Ela foi encaminhada para a 19ªDP (Tijuca).