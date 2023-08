Polícia prende trio com fuzis de airsoft após atirarem contra trabalhadores na Zona Oeste

Rio - Três homens foram presos, na manhã desta sexta-feira (18), após atirarem com fuzis de airsoft contra operadores da empresa Claro que trabalhavam na Avenida Das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Um dos funcionários da operadora ficou ferido e foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Ainda não informações sobre o estado de saúde da vítima.



De acordo com a polícia, agentes do 31º BPM (Recreio) foram acionados para localizar os dois veículos envolvidos no crime. Os suspeitos foram abordados na altura do BRT Bosque da Barra, estavam em um dos carros, uma BMW 120i, e com o trio foram apreendidos dois Fuzis de airsoft, uma arma de paintball, carregadores de fuzil de airsoft e toucas ninja.

Os suspeitos foram reconhecidos pelas vítimas e foram encaminhados para 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado e o trio foi autuado por lesão corporal e ameaça.

Em comunicado, a Claro disse que: "Lamenta o episódio de violência ocorrido na manhã desta sexta-feira (18). A operadora está prestando apoio aos colaboradores e segue à disposição das autoridades que estão investigando o caso", informou a nota.