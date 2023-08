Barricadas são removidas de ruas do Morro do Jordão após dias de conflitos na Zona Oeste

Rio - Policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá), realizam na manhã desta sexta-feira (18), a retirada de diversas barricadas colocadas pelo crime organizado nas ruas do Morro do Jordão, entre os bairros Tanque e Taquara, em Jacarepaguá, Zona Oeste. Desde o último domingo (13), os moradores vivem em clima de tensão com intensas trocas de tiros na região devido a uma disputa territorial entre milicianos e traficantes.

fotogaleria De acordo com a Polícia Militar, até o momento não houve registro de confronto. A corporação reforçou que faz um trabalho contínuo junto às delegacias da Polícia Civil que monitoram a movimentação criminosa na região e prender os envolvidos.

Em nota, a PM informou que atua desde o início de agosto por meio de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 18º BPM (Jacarepaguá), com auxílio de veículos blindados 24 horas por dia e também realizam ações com apoio de equipes do Comando de Operações Especiais (COE).

Momentos de tensão

Na quinta-feira (17), informações preliminares apontaram que milicianos teriam invadido e retomado o controle da comunidade , que antes era dominada por traficantes do Comando Vermelho (CV). Em nota, a Polícia Militar informou que militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foram acionados para verificar o confronto entre criminosos na comunidade. Segundo a corporação, a área foi estabilizada e não houve registro de prisão ou apreensão.

No domingo (13) , milicianos tentaram dominar a comunidade controlada pelo Comando Vermelho e houve uma intensa troca de tiros na região. Um policial militar foi ferido por estilhaços de tiros depois de um ataque de criminosos.

A Zona Oeste é palco, desde o ano passado, de disputas territoriais entre traficantes e milicianos. A região foi dominada por grupos paramilitares por anos, mas recentemente o tráfico de drogas, em busca de expandir pontos de venda, conseguiu tomar o controle da milícia em diferentes comunidades.