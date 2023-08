ONG Rio de Paz faz ato em memória de adolescente morto na CDD

Rio - A ONG Rio de Paz vai realizar, neste sábado (19), um ato em homenagem ao adolescente T.M.F, de 13 anos, morto no fim da noite do dia 8 de agosto durante uma ação da Polícia Militar na Cidade de Deus , Zona Oeste do Rio. Representantes da organização e moradores da comunidade vão carregar 14 caixões pela orla de Copacabana para simbolizar o número de crianças mortas por balas perdidas em 2023. Uma faixa também será colocada na Lagoa Rodrigues de Freitas, onde há um mural com o nome de jovens e policiais assassinados no Rio.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga pelo menos duas versões diferentes sobre as circunstâncias da morte do adolescente. Segundo a PM, uma equipe estava em patrulhamento na esquina da Rua Miguel Salazar com Rua Geremias quando dois homens em uma moto atiraram contra os militares, iniciando confronto. Já a família de Thiago afirma que ele estava passeando de moto com um amigo pelas ruas da Cidade de Deus, quando a dupla foi abordada a tiros.



Segundo os parentes, os disparos teriam sido feitos por agentes do Batalhão de Polícia Militar do Choque (BPChq), quando o jovem já estava caído no chão . "Uma bala pegou na perna do jovem e ele caiu. [Pelas imagens], dá para vê-lo no chão ainda vivo e o policial vai lá e acaba de executar", disse o tio da vítima, o pintor Hamilton Menezes. A família também acusa a PM de ter cortado imagens de uma câmera de segurança que filmou a ação policial no local onde T. M. F. morreu.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) ouve testemunha e realiza diligências para esclarecer o caso. A especializada também apreendeu as armas usadas pelos policiais e encaminhou para perícia. Já PM abriu um procedimento interno para apurar as circunstâncias da ação e afastou todos os policiais envolvidos na ação.