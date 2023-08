Consulta pública no estádio Caio Martins recebe cerca de 400 pessoas

Rio - A primeira consulta pública sobre o destino do Complexo Esportivo Caio Martins foi realizada, nesta quinta-feira (17), pelo Governo do Estado, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. A iniciativa atende a decreto de abril deste ano, que estabeleceu a criação de um Grupo de Trabalho para debater o futuro das instalações que não recebem um jogo profissional desde 2004.

Durante a consulta pública, também foi lançado um site onde a população poderá opinar online sobre as sugestões dadas para o projeto do complexo esportivo. "É importante ouvir a população da região para decidir o destino deste patrimônio para Niterói. Esta consulta reforça a importância de estarmos trabalhando juntos para dar um novo rumo e fazer o complexo bombar de novo", comentou o governador, Cláudio Castro.

Segundo ele, a ideia é oferecer um espaço completo e seguro para a população que frequenta o espaço e já aproveita aulas gratuitas no local. A estrutura já oferece turmas de natação, hidroginástica, capoeira e zumba, mas a ideia é ampliar. Cerca de 400 pessoas compareceram à audiência pública.

Durante a conversa, o secretário de Esporte e Lazer do Estado, Rafael Picciani, reforçou que o complexo não será substituído por nenhum empreendimento imobiliário ou shopping. "É destinado ao esporte, lazer e cultura. O site com a consulta pública já está disponível para todos opinarem e contém as informações oficiais sobre todo o andamento do nosso grupo de trabalho", reforçou.



Ainda segundo Picciani, o espaço precisa de obra de macrodrenagem no entorno. A execução é uma das prioridades para evitar que o complexo seja impedido de funcionar.

A volta

As atividades gratuitas no Caio Martins retornaram no ano passado, logo após o equipamento ter sido devolvido para o Governo do Estado pelo clube do Botafogo. O espaço tem aulas de alongamento, natação, hidroginástica, tai chi chuan, yoga, capoeira e zumba. Segundo o governo, mais de 2 mil alunos estão matriculados.

As obras no Complexo Caio Martins são feitas pela Empresa de Obras Públicas do estado (EMOP-RJ). O trabalho inclui a revitalização do ginásio poliesportivo, reformas nos banheiros e vestiários, recuperação do piso ao redor da piscina, pintura dos corredores, revitalização da entrada principal e melhorias nas calçadas do entorno do estádio.