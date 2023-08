Mulher de homem conhecido como 'mendigato' presta novo depoimento sobre caso de desaparecimento

Rio - Clarissa Couto, ex-mulher de Rafael Nunes, de 41 anos, esteve na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), nesta sexta-feira (18), para prestar um novo depoimento sobre o desaparecimento do homem. Conhecido como "mendigato" de Curitiba, ele foi visto pela última vez na Zona Portuária do Rio, em março deste ano.



De acordo com ela, Rafael foi visto por uma prima dela, que só avisou de seu paradeiro três dias depois. Por meio de uma foto, a prima de Clarissa mostrou a situação em que o homem se encontrava.

Rafael Nunes, de 41 anos, está desaparecido desde o início deste ano Arquivo pessoal

Antes de saber que ele estava novamente nas ruas, a mulher havia o visto no final de fevereiro, quando Nunes foi até a sua casa levar suprimentos para seus filhos.O apelido curioso surgiu em 2012, após uma foto dele, feita por uma fotógrafa, viralizar nas redes sociais por conta de sua beleza. Na época, ele vivia nas ruas devido a sua dependência química.Um ano depois, já famoso nas redes sociais, ele conheceu Clarissa, que é mãe de seus dois filhos. Com o casamento, Rafael se mudou para o Rio de Janeiro. Juntos, o casal morava em São José do Imbassaí, em Maricá, na Região Metropolitana.Além de ser dependente químico, Nunes também sofre de esquizofrenia. Ao lado de sua mulher, Rafael passou por diversas recaídas e tentativas de o fazer abandonar a droga. Em 2019, Clarissa o mandou de volta para o Sul para ser internado e viver perto da família, porém, ele continuava a utilizar drogas.Ainda segundo a mulher, a última vez que teve notícias de seu marido foi na semana passada, quando usou as redes sociais para publicar um vídeo contando toda a história e uma das espectadoras disse que tinha visto Rafael um dia antes no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio.