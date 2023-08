Aman realiza cerimônia de entrega de Espadins neste sábado

A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, realiza neste sábado (19), às 11 horas, a entrega de Espadins aos 387 cadetes da Turma General Rodrigo Octávio. Após o primeiro ano na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas/SP, os alunos do Curso Básico recebem seus espadins na cerimônia, que é considerada um dos ritos mais importantes na trajetória de formação.



Durante a solenidade no Pátio Marechal Mascarenhas de Moraes (PMMM), recebem o Espadim cadetes de todas as regiões do Brasil, incluindo 16 de nações amigas: Bolívia (1), Camarões (2), Guiana (2), Namíbia (2), Paraguai (1), Peru (1), São Tomé e Príncipe (2), Senegal (3) e Vietnã (2).



Instituído pelo Marechal José Pessôa, idealizador da Aman, o espadim é uma réplica em miniatura da espada invicta de Caxias. Mantendo uma tradição de mais de 90 anos, eles portarão seus espadins até o último dia do curso, depois de quatro anos de estudos, quando os restituirão para receberem suas espadas de oficial do Exército Brasileiro.