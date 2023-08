Detran realiza mutirão de atendimentos neste sábado em Resende

O Detran-RJ realiza neste sábado (19) um mutirão de atendimentos para os serviços de habilitação em Resende. A ação acontece no posto do Shopping Pátio Mix, das 10h às 14h.



Para participar, é preciso realizar agendamento no site do órgão ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. Para os serviços de habilitação, o usuário precisa ter pago o Duda correspondente.



Os serviços oferecidos são primeira habilitação, renovação de CNH, emissão da segunda via, entre outros. O atendimento aos sábados permite que o usuário que não dispõe de tempo livre em horário comercial possa realizar o serviço no fim de semana.