Teve bloqueio de mina de esmeraldas

A 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande (MS) determinou o bloqueio de 20 milhões de dólares, além do sequestro de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos das pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Nas redes sociais, Patrick costumava ostentar vida luxuosa e publicar fotos ao lado de famosos e líderes religiosos. Ele também publicava conteúdo motivacional e instruções incentivando o investimento em criptomoedas.

Em novembro passado, inspetores encontraram um celular e um carregador com o empresário em revista no presídio Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó. Patrick admitiu que pertenciam a ele. Após o flagrante, ele chegou a ser levado para o isolamento e um procedimento apuratório foi instaurado.