Olha a chance de brilhar aí, gente!

Um grupo de meninos da comunidade do Morrinho, em Campos dos Goytacazes, Norte Fluminense, ganhou fama nacional às vésperas do Carnaval de 2018 com um vídeo que viralizou. Wendel Santtos, então com 12 anos, aparece regendo os amigos enquanto simulam uma bateria. Num palco improvisado, eles usam baldes, latas e garrafas pet para entoar o samba-enredo da Beija-Flor de Nilópolis daquele ano. Agora que o jovem completou a maioridade, uma nova parceria foi firmada.

"Quase sempre batia lata com os meninos do Morrinho. Um dia estávamos na rua tocando e um vizinho parou para gravar. No mesmo dia, o vídeo repercutiu e fez o maior sucesso", recorda Wendel, em entrevista ao site Carnavalesco.

A performance da molecada chamou a atenção de Neguinho da Beija-Flor e da direção da Azul e Branca. "Há uns dois meses, o Wendel fez dezoito anos. Desde o episódio do vídeo, eu tenho acompanhado o trabalho dele de longe. Ele canta bem, futuramente vai compor também, então decidi trazer para fazer parte do nosso carro de som e ser mais um membro da nossa família Beija-Flor", explicou Neguinho.

O cantor diz que o presidente de honra Aniz Abraão David e o presidente Almir Reis já estavam de olho no jovem. "Juntou a fome com a vontade de comer. Então, está aí: Wendel Neguinho Júnior. Ele botou Neguinho Júnior, mas minha sugestão é que deixe três nomes. É importante ficar com o dele. Futuramente o Neguinho Júnior sai e fica só Wendel da Beija-Flor", disse o intérprete.

Em 2024, a Beija-Flor de Nilópolis terá como enredo "Um delírio de Carnaval na Maceió de Rás Gonguila", do carnavalesco João Vitor.