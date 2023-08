Com água tratada pela primeira vez

'Sabe o que é não ter água? Essa foi a minha realidade e a dos meus vizinhos nos últimos 10 anos. Imagina meu drama sendo mãe de criança autista. Mas agora consigo lavar louça e roupa. E ver minha filha brincando com a água que sai da mangueira é uma felicidade. Só tenho a agradecer, tudo mudou". O relato é de Patrícia Correia da Silva, moradora do bairro Sacramento, em São Gonçalo.

"Desde novembro de 2021, beneficiamos mais de 415 mil pessoas com a melhoria do abastecimento, cerca de 43 mil com água tratada nas torneiras pela primeira vez. Estamos cientes do desafio da universalização dos serviços de água e esgoto. Temos o compromisso de melhorar a qualidade de vida de mais de um milhão de gonçalenses", afirmou Pedro Augusto Freitas, diretor-superintendente da Águas do Rio.

Segundo a empresa, cerca de 33km de rede de distribuição foram implantados e mais de 218 mil serviços, executados, como substituições no sistema de bombeamento. Também foram feitos reparos no combate a perdas de água, com objetivo de aumentar o volume e a pressão de água em diversos bairros da cidade.