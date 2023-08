Ex-mulher desabafa após 'mendigato' recusar acolhimento: 'apreensão e tristeza'

Rio - A Jornalista Clarissa Couto, 37, afirmou que não vai desistir de tentar acolher o ex-marido Rafael Nunes da Silva, de 41 anos. Conhecido como 'mendigato', ele estava desaparecido desde o mês de março e foi encontrado por agentes do Segurança Presente, na madrugada deste sábado (19), na esquina das ruas Joaquim Silva e Moraes e Vale, na Lapa, Centro do Rio. Apesar de estar em situação de vulnerabilidade social, o homem decidiu voltar para as ruas.

Rafael chegou a ser levado à 5ª DP (Mem de Sá) para a comunicação de sua localização, mas alegou que saiu de casa e manifestou o desejo de permanecer na rua. Os policiais, então, atenderam ao pedido e ele foi liberado. O homem é dependente químico e sofre de esquizofrenia. A jornalista contou que não sabe para onde Rafael foi depois de ser liberado, mas que foi visto em Copacabana, na Zona Sul, na noite deste sábado.

Clarissa disse que pretende procurar e conversar com o ex-marido, para entender como ele está e tentar convecê-lo a aceitar o acolhimento. Ainda segundo a ex-companheira, caso ele continue recusando, pode recorrer à Justiça para uma internação compulsória. "Na verdade, a polícia não faz muito, porque no Rio não existe internação involuntária. Então, eles não tinham alegação para manter ele na delegacia. Eu pretendo sim (tentar acolhê-lo) porque, inclusive, ele já tem até lugar para ir garantido".

Rafael já havia sido abordado três vezes pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio (SMAS) , sendo a última no início do mês de agosto. De acordo com a prefeitura do Rio, equipes atenderam o 'mendigato' duas vezes em abril, nos dias 14 e 26, na Rua Voluntários da Pátria e no Largo da Carioca, respectivamente. Na primeira, ele aceitou acolhimento e foi para a Central de Recepção, na Ilha do Governador, Zona Norte. No entanto, optou por não ficar mais no local e retornou para as ruas.

No dia 2 de agosto, ele foi novamente abordado, no Pier Mauá, próximo ao VLT, e também não aceitou acolhimento. A pasta informou que neste dia, ele foi encaminhado ao Detran para segunda via da carteira de identidade. A jornalista explica que além de querer ajudá-lo, pensa nos filhos, de 4 e 8 anos, que não sabem que o pai tem vivido nas ruas. "(O sentimento é) apreensão e tristeza. As crianças não sabem sobre a questão das ruas, mas o meu filho de 8 anos tem ideia da doença dele. Eles sentem muita falta, choram de saudades. Espero que tudo termine bem, enquanto há vida há esperança", declarou.

Rafael nasceu no Paraná, onde ganhou fama após uma foto dele, feita por uma fotógrafa profissional, viralizar. Na época, ele vivia nas ruas devido à dependência química. Após o reconhecimento, ele se mudou para o Rio de Janeiro e se casou com Clarissa. O casal teve dois filhos e passou a morar em Maricá, na Região Metropolitana do Rio, até se separaram. Ao lado da mulher, ele passou por diversas recaídas e tentativas de abandonar as drogas. Em 2019, Clarissa o mandou de volta para o Sul para ser internado e viver perto da família, porém, ele continuava com o uso de entorpecentes. Mesmo após a separação, o homem continuou morando e trabalhando no Rio.