Cedae faz reparo emergencial em tubulação que integra o sistema de abastecimento de Muriqui, em Mangaratiba

Rio - A Cedae fará, nesta segunda-feira (21), reparo emergencial na tubulação que integra o sistema de abastecimento do distrito de Muriqui, em Mangaratiba, na Costa Verde. Durante o período, o fornecimento de água ficará interrompido para os bairros do Centro, Fazenda Muriqui, Poção de Muriqui, Portal de Muriqui, Praia de Muriqui e Vila Muriqui. A companhia recomenda aos consumidores que guardem água para o período, adiando tarefas não essenciais.

O serviço será iniciado às 7h e a previsão é que seja concluído até as 17h. O abastecimento será retomado gradualmente após a conclusão do serviço, mas pode levar até 48 horas para ser normalizado na região. Imóveis com caixas d’água e/ou cisternas não devem ser afetados pela suspensão temporária do fornecimento de água.

Clientes da Cedae podem pedir caminhão-pipa pelo telefone 0800-282-1195.