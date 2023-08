Lista com o significado oculto de tatuagens do sistema prisional repercute nas redes

Caieiras - Uma publicação feita pelo Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana da Prefeitura de Caieiras(SP), Guilherme Balbino, viralizou nas redes sociais ao revelar o significado oculto de tatuagens no sistema prisional. O painel está afixado no Museu da Polícia Civil.

A lista exibe informações referentes à interpretação de algumas tatuagens feitas em presídios. Entre elas, estão nomes, ícones, símbolos, traços e letras, com uma representação e a explicação da origem. Uma caveira com um punhal encravado, por exemplo, significa que a pessoa é 'matadora de policiais'.

Na legenda, Balbino revela detalhes dos crimes praticados de acordo com um crime. "Geralmente, as tatuagens são feitas dentro da própria unidade prisional, de forma amadora, com instrumentos improvisados pelos detentos", disse Balbino.