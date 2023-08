Para todos, uma segunda família

O vice-presidente social Jorge Ferreira, que é da Mocidade, ressalta o carinho entre os membros: "É uma família. É muito bom ter esse contato dos componentes, o carinho deles. As festas da Velha Guarda, aos domingos, são uma coisa. São quatro, cinco minutos importantíssimos nas nossas vidas".

Os cargos na associação são concedidos pelo presidente, eleito internamente por voto e cujo mandato é de quatro anos. Atualmente, é o portelense Álvaro Albano, que está no segundo período de liderança.

"Como presidente da associação, represento cada Velha Guarda do Rio, sem exceção. Cuido e zelo por todas e pelos nossos patrimônios. Trabalho para que nós tenhamos respeito no mundo do samba".