Quase 10% das empresas de panificação no Brasil foram abertas em 2023

O mercado de panificadoras está cada vez mais aquecido. É o que mostra um levamento realizado pelo Sebrae com base nos dados do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da Receita Federal. Atualmente, existem no país mais de 292,7 mil empresas no ramo, entre microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas. Desse universo, quase 9% (25,8 mil) foram abertas somente este ano. Além disso, segundo o Instituto de Desenvolvimento das Empresas de Alimentação (Ideal), de janeiro a maio de 2023, o setor já faturou mais de R$ 58 bilhões, aproximadamente R 7 bilhões a mais que o registrado no mesmo período no ano passado.

A analista de Competitividade do Sebrae Mayra Viana vê com entusiasmo este momento do setor. “Assistimos muitas empresas fechando durante a pandemia e agora vivemos um momento de retomada. O ritmo de crescimento é menor do que o ano passado, pois a queda foi muito grande em 2020 e 2021. É um mercado que ainda tem muito a crescer”, disse. Mayra ressalta ainda que aproximadamente 22% da população brasileira frequenta padarias e confeitarias diariamente, o que representa quase toda a população da Argentina.



Para continuar com as vendas em alta, a analista reforça alguns cuidados que os micro e pequenos empresários devem estar atentos. “Ter um cuidado especial com a produtividade e a gestão dos processos, com a matéria-prima, estoque e os gastos”, ressaltou a analista do Sebrae.



“Além disso, os empreendedores devem estar antenados e se antecipar à mudança de comportamento do consumidor. Divulgar bem os produtos e serviços é algo que também não pode faltar. Isso é algo que os MEI fazem muito bem, pois conversam diretamente com o consumidor final e os negócios podem explorar mais isso”, comenta.