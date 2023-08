Espaço com atendimentos médicos gratuitos é inaugurado na Barra da Tijuca

Rio - O Instituto de Educação Médica Città América iniciou, nesta segunda-feira (21), os trabalhos da Policlínica Dr. Guilherme Romano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O local, que funcionará de segunda à sexta-feira, conta com serviços médicos totalmente gratuitos e oferecerá uma série de especialidades médicas, abrangendo clínica médica geral, hematologia, neurologia, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, entre outros. As consultas, neste primeiro momento, devem ser agendadas previamente pela internet.



Com mais de 1.200 metros quadrados, o espaço tem 20 consultórios médicos, além de farmácia, salas de pequenos procedimentos cirúrgicos, de imobilização, repouso, além de um núcleo de desenvolvimento infantil e auditórios. Para suporte a parte acadêmica do curso de medicina, ela ainda irá sediar um projeto de pesquisa multicêntrica do IDOMED focado na avaliação do perfil de risco cardiovascular da população. O quadro médico inicial será formado por 26 docentes médicos e aproximadamente 300 estudantes de medicina, que estão em períodos da metade para o final do curso médico.



Diretor do IDOMED, Rafael Prinz destacou o papel fundamental da Policlínica. "Estamos entusiasmados em proporcionar esses serviços às pessoas que mais necessitam de cuidados médicos na região. Além disso, nossos planos futuros incluem também a oferta de atendimentos em Oftalmologia e Otorrinolaringologia. Em colaboração com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, buscaremos atender as necessidades dos pacientes nas diversas especialidades médicas aqui existentes", declarou o médico.



Rodrigo Prado, subsecretário Municipal de Saúde, esteve na inauguração e enfatizou que a Prefeitura apoia totalmente a criação da unidade de saúde. "Esse projeto é superimportante, pois essa área da Zona Oeste carece muito de uma policlínica deste porte. Não tenho dúvida de que os pacientes, usuários e os estudantes vão fazer total diferença na saúde do Rio. O SUS é o sistema de saúde mais justo do mundo e todos os envolvidos estão de parabéns", afirmou.



Já a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto comentou que o espaço enriquece a instituição de ensino superior e, principalmente, o atendimento médico ao povo: "Essa iniciativa mostra que nosso Estado está crescendo, juntamente, com a iniciativa privada. A policlínica será a extensão do chão da sala de aula dos alunos, nossos futuros médicos encontrarão os melhores momentos e as melhores ofertas de aprendizagem. Eles farão a diferença na vida e na saúde daqueles que estão sendo atendidos".

Serviço:

Policlínica Dr. Guilherme Romano

Local: Avenida das Américas, 500, Bloco 7- Sala 202A (Shopping Downtown) – Barra da Tijuca

Atendimentos: A partir do dia 21 de agosto 2023, com consultas agendadas previamente por meio do link: https://bit.ly/Policlinica-IDOMED-agendamento-consulta