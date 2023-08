Jacaré na coleira é carregado em motocicleta na Zona Oeste; veja vídeo

Rio - Um jacaré filhote na coleira foi filmado sendo levado em uma motocicleta pelas ruas da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, no último domingo (20). De acordo com a Polícia Civil, a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) instaurou inquérito, nesta segunda-feira (21), para apurar os crimes de posse de animal silvestre sem licença e maus-tratos.



Na gravação, o animal aparece com a boca amarrada e preso em uma corrente enquanto um homem, que está de carona na motocicleta, mostra o animal pelas ruas. "Na coleira o homem tá, bora!", diz em um trecho do vídeo.

Jacaré com coleira é carregado por motociclista na Zona Oeste. A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) investiga o caso.



Crédito: Rede Social #ODia pic.twitter.com/U2rhR2ZQnk — Jornal O Dia (@jornalodia) August 21, 2023

Para o biólogo Mário Moscatelli, esse é mais um cenário que mostra como os animais estão sofrendo com a degradação do seu ambiente. Para o biólogo Mário Moscatelli, esse é mais um cenário que mostra como os animais estão sofrendo com a degradação do seu ambiente.

"Essa é mais uma infelicidade em termos do que sobrou da fauna da baixada de Jacarepaguá. Esses animais estão sofrendo diretamente com a supressão do seu ambiente pelo crescimento urbano ordenado e desordenado. Além disso, temos a contaminação da água que compromete a alimentação desses animais e o próprio dia a dia e eventualmente temos o uso desses animais como se fossem domésticos", explicou.



O especialista disse ainda que da maneira como aparece no vídeo, o jacaré está sendo submetido a grande estresse e pode acabar morrendo.



"Dessa forma o animal é conduzido a um estresse permanente que pode conduzi-lo ao óbito. Não é pra pegar esse animal, não é pra utilizá-lo dessa forma. Infelizmente esse é mais um capítulo dessa triste história de como nós aqui do Rio lidamos com a questão ambiental em relação a nossa fauna. O que pode ser feito é enquadrar esse cidadão, buscar esse animal, seja onde for, e soltá-lo no sistema lagunar", finalizou.

Ainda segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer o fato.