Senac RJ tem mais de 2 mil vagas em cursos de capacitação profissional gratuita

Com objetivo de assegurar a possibilidade de qualificação e geração de renda, o Senac RJ passou a oferecer auxílio-transporte a todos os alunos matriculados no PSG, programa que atende pessoas com renda familiar, por pessoa, de até dois salários-mínimos.



O Programa Senac de Gratuidade foi criado para atender às pessoas de baixa renda em busca oportunidades no mercado de trabalho, oferecendo cursos de educação profissional, com auxílio-transporte incluso, para diminuir o índice de evasão de estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Podem participar do PSG os alunos matriculados ou egressos (ex-alunos) da educação básica, além de trabalhadores empregados e/ou desempregados. Serão matriculados os primeiros classificados de cada curso com a documentação completa (cópias de RG, CPF e comprovante de residência), que atendam aos requisitos do curso e do PSG. O regulamento está disponível no portal de inscrição. Os interessados devem se candidatar pelo link





Unidades e cursos oferecidos



Faculdade Senac RJ: Rua Santa Luzia, 735 - 2º andar – Centro (Cinelândia)



- Análise de dados com Power Bi, com início em 23/9;



- Organizador de eventos, com início em 3/10;



- Informática fundamental, com início 3/10;



- Programação em PHP, com início em 4/10;



- Rotinas do departamento fiscal, com início em 12/9;



- Desenvolvedor back-end Java, com início em 24/10;



- Desenvolvedor back-end .net, com início em 23/10;



- Assistente de logística, com início em 30/8;



- Formação - Programação Java, com início em 23/10;



- Design gráfico digital. com início em 13/9;



- Técnico em logística, com início em 30/8;



- Formação em departamento pessoal, com início em 20/9.



Senac Barra da Tijuca: Avenida das Américas, 3.959



- Designer de Games, com início em 26/9;



- Designer Gráfico Digital, com início em 12/9;

- Cake Design, com início em 28/8;

- Prática de Jardinagem, com início em 26/9;

- Técnico em Administração, com início em 25/9;

- Cozinheiro, com início em 4/10.



Senac Conceição Bonsucesso: Rua Dona Isabel, 700



- Cuidador de Idoso, com início em 25/9;

- Técnico em Logística, com início em 18/9;

- Técnico em Enfermagem, com início em 4/9;

- Técnico em Enfermagem, com início em 11/9;

- Técnico em Enfermagem, com início em 23/10.



Senac Botafogo: Rua Bambina, 107



- Recepção de Hotéis: Operação e Procedimentos, com início em 17/10;

- Cuidador de Idoso, com início em 16/10;

- Técnico em Massoterapia, com início em 28/8;

- Desenvolvedor back-end .net, com início em 18/9;

- Informática Fundamental, com início em 23/9;

- Análise de Dados com Power Bi, com início em 26/9;

- Técnico em Administração, com início em 28/8;

- Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, com início em 23/9;

- Técnico em Enfermagem, com início em 18/9;

- Design Gráfico Digital, com início em 11/9.



Senac Campo Grande: Rua Barcelos Domingos, 58



- Recepção de Hotéis: Operação e Procedimentos, com início em 19/10;

- Auriculoterapia, com início nesta sexta-feira, 25;

- Práticas de Jardinagem, com início em 12/9;

- Preparo de Massas Frescas e Recheadas, com início nesta sexta-feira, 25;

- Consultoria de Imagem, com início nesta sexta-feira, 25;

- Preparo de Pizzas, com início em 12/9;

- Análise de dados com Power Bi, com início em 17/10;

- eSocial: do Cadastro à Transmissão, com início em 16/10;



- Primeiros Socorros, com início em 23/9;

- Primeiros Socorros, com início em 28/10;

- Programação em Python, com início em 25/9;

- Cake Design, com início em 15/9;

- Desenvolvedor back-end .net , com início em 17/10;

- Cabeleireiro, com início em 12/9;

- Maquiador, com início nesta quarta-feira, 23;

- Informática Fundamental, com início em 23/9.

- Técnico em Administração, com início em 11/9.

Senac Copacabana: Rua Pompeu Loureiro, 45



- eSocial: do Cadastro à Transmissão, com início em 16/9;

- Técnico em Logística, com início em 2/10;

- Recepcionista em Meios de Hospedagem, com início em 29/8;

- Programação em Python, com início em 18/9;

- Rotinas do Departamento Fiscal, com início em 29/8;



- Assistente Administrativo, com início em 30/8;

- Técnico em Massoterapia,com início em 20/9;

- Técnico em Administração, com início em 25/9;

- Formação em Departamento Pessoal, com início em 28/8;

- Cabeleireiro, com início em 11/9;

- Departamento Pessoal na Prática: Admissão, Demissão e Benefícios, com início em 16/9;

- Análise de dados com Power Bi, com início em 16/9;

- Modelista, com início em 31/8;

- Modelista, com início em 31/10;

- Técnico em Estética, com início em 20/9;

- Costureiro, com início nesta quinta-feira, 24;

- Barbeiro, com início em 10/10;



- Locutor - Apresentador - Animador, com início em 21/9;

- Formação - Programação Java, com início em 28/8;

- Informática Fundamental, com início em 2/9;

- Consultoria de Imagem, com início neste sábado, 26.

Senac Irajá: Rua Cora de Alvarenga, 151 - Parque Leopoldina



- Informática Fundamental, com início em 11/11;

- Cozinheiro, com início em 13/9.

Senac Madureira: Rua Ewbank da Câmara, 91 - Madureira



- Preparo e Serviço de Coquetéis, com início em 28/10;

- Cuidador de Idoso, com início em 12/9;

- Cabeleireiro, com início em 16/10;

- Técnico em Podologia, com início em 4/9;

- Maquiador, com início em 17/10;

- Técnico em Estética, com início em 25/9;



- Técnico em Massoterapia. com início em 25/9;

- Técnico em Massoterapia, com início em 2/10;

- Técnico em Massoterapia, com início em 6/11;

- Técnico em Administração, com início em 11/9;

- Confeiteiro, com início em 6/11.



Senac Marechal Floriano (Centro): Av. Marechal Floriano, 6 - Centro



- Desenvolvedor back-end .net, com início em 5/9;

- Organizador de eventos, com início em 20/9;



- Programação em PHP, com início em 4/9;

- Simples Nacional na Prática, com início em 5/9;

- eSocial: do Cadastro à Transmissão, com início em 17/10;

- Apuração de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com início em 23/9;

- Consultoria de Imagem, com início em 3/10;

- Programação em Python, com início em 20/9;

- Modelagem Infantil, com início em 2/9;

- Técnico em Logística, com início em 18/9;

- Desenvolvedor back-end java, com início em 0/10;

- Sped Fiscal ICMS, com início em 16/10;

- Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, com início em 5/9;

- Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, com início em 12/9;

- Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, com início em 26/9;

- Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, com início em 7/10;

- Análise de Dados com Power Bi, com início em 12/9;

- Análise de Dados com Power Bi, com início em 18/9;

- Análise de Dados com Power Bi, com início em 7/10;

- Informática Fundamental, com início em 11/9;

- Reflexologia Podal, com início em 23/9;

- Barbeiro, com início em 5/9.

Senac Riachuelo: Rua 24 de maio, 543



- Práticas de Trabalho da Manicure e Pedicure, com início em 12/9;

- Operador de Câmera, com início em 5/9;

- Técnico em Logística, com início em 11/9;

- Cake Design, com início em 21/10;

- Informática Fundamental, com início em 16/9;

- Técnico em Segurança do Trabalho, com início em 23/10;

- Técnico em Administração, com início em 21/8;

- Design Gráfico Digital, com início em 16/9;

- Preparo e Serviço de Coquetéis, com início em 29/8;

- Preparo de Massas Frescas e Recheadas, com início em 15/9.

Senac Niterói: Rua Almirante Teffé, 680 - Centro



- Consultoria de Imagem, com início em 16/10;

- Barbeiro, com início em 11/10;

- Departamento Pessoal na Prática: Rotina de Documentos e Processos, 1º/9;

- Programação em PHP, com início em 5/10;



- Formação .Net, com início em 9/10;

- Assistente de Logística, com início em 28/8;



- Departamento Pessoal na Prática: Legislação e Cálculo da Folha de Pagamento, com início em 6/10;

- Departamento Pessoal na Prática: Admissão, Demissão e Benefícios, com início em1º/9;

- Programação em Python, com início em 4/10;

- Maquiador, com início em 21/10;

- Assistente Administrativo, com início em 4/10.

Senac Nova Iguaçu: Rua Coronel Carlos Matos, 86 - Centro



- Organizador de eventos, com início em 9/10;

- Micropigmentador, com início em 5/9;

- Rotinas do Departamento Fiscal, com início em 11/11;

- Porteiro e Vigia, com início em 18/9;

- Programação em Python, com início em 18/9;

- Ventosaterapia e Moxabustão, com início em 4/9;

- Designer de Games, com início em 12/9;

- Assistente Administrativo, com início em 25/9;

- Modelagem Infantil, com início em 26/9;

- Cuidador de Idoso, com início em 28/8;

- Primeiros Socorros, com início em 2/9;

- Formação em Departamento Pessoal, com início em 18/9;

- Costureiro, com início em 28/9;

- Informática Fundamental, com início em 2/9;

- Informática Fundamental, com início em 18/9;

- Informática Fundamental, com início em 21/10;

- Maquiador, com início em 11/9;

- Cabeleireiro, com início em 18/9;

- Técnico em Enfermagem, com início em 19/9;

- Técnico em Logística, com início nesta quarta, 23;

- Técnico em Logística, com início em 28/8;

- Design Gráfico Digital, com início em 5/9

- Análise de Dados com Power Bi, com início em 2/9;

- Análise de Dados com Power Bi, com início em 4/9;

- Técnico em Administração, com início em 28/8;

- Técnico em Administração, com início em 4/9;

- Técnico em Administração, com início em 11/9.



Senac Campos: Rua Cora de Alvarenga, 151 - Parque Leopoldina



- Modelista, com início em 18/9;

- Técnico em Logística, com início em 2/10;

- Técnico em Administração, com início em 23/10;

- Cabeleireiro, com início em 10/10;

- Preparo de Pizzas, com início em 5/9;

- Técnico em Estética, com início em 2/10;

- Maquiador, com início em 30/9;

- Cozinheiro, com início em 10/10;

- Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, com início em 2/10;

- Técnico em Enfermagem, com início em 2/10;

- Informática Fundamental, com início em 2/9;

- Informática Fundamental, com início em 23/10;

- Barbeiro, com início em 4/9.



Senac Cabo Frio: Avenida Teixeira e Souza, 31 - Centro



- Cabeleireiro, com início em 12/9.



Senac Itaperuna: Avenida Presidente Dutra, 527 - Cidade Nova



- Cabeleireiro, com início em 30/10.



Senac Macaé: Avenida Presidente Dutra, 527 - Cidade Nova



- Assistente de logística, com início em 5/10;

- Técnico em Administração, com início em 4/9.



Senac Nova Friburgo: Avenida Alberto Braune, 135 / Galeria Suíça, loja 7 - Centro



- Recepcionista em Meios de Hospedagem, com início em 30/10;

- Técnico em Administração, com início em 9/10;

- Assistente Administrativo, com início em 12/9;

- Assistente Administrativo, com início em 3/10;



- Cabeleireiro, com início em 11/9.





Senac Petrópolis: Rua Alfredo Pachá, 26 - Centro



- Apuração de Tributos Federais, Estaduais e Municipais, com início em 21/10;

- Consultoria de Imagem, com início em 16/10;

- Design Gráfico Digital, com início em 5/9;

- Assistente Administrativo, com início em 4/9;

- Maquiador, com início em 4/9;

- Formação - Programação Java, com início em 4/9;

- Preparo de Massas Frescas e Recheadas, com início em 2/9;

- Análise de Dados com Power Bi, com início em 19/9;

- Informática Fundamental, com início em 4/9;

- Primeiros Socorros, com início em 21/10;

- Cozinheiro, com início em 4/9;

- Técnico em Estética, com início em 4/9.



Senac Resende: Rua Sarquis Jose Sarquis, 80 - Jardim Jalisco



- Práticas de Jardinagem, com início em 12/9;

- Assistente Administrativo, com início em 18/9.



Senac Rio das Ostras: Rua Rio de Janeiro, s/nº - Extensão do Bosque



- Preparo e Serviço de Coquetéis, com início em 12/9;

- Preparo de Pizzas, com início em 19/9;

- Preparo de Pizzas, com início em 13/10;

- Cake Design, com início em 11/9;

- Cake Design, com início em 3/10.

Senac Santo Antônio de Pádua: Rua Anacleto Alvim Padilha, 243 - Centro



- Barbeiro, com início em 28/8;

- Cabeleireiro, com início em 13/9;

- Maquiador, com início em 6/10.



Senac Teresópolis: Rua Alice Quintella Maurici Regadas, 66 - Várzea



- Técnico em Design de Interiores, com início em 9/10;

- Técnico em Guia de Turismo, com início em 4/9;

- Técnico em Administração, com início em 4/9;

- Manicura e Pedicure, com início em 4/9;



- Técnico em Estética, com início em 29/8;

- Técnico em Segurança do Trabalho, com início em 4/9;

- Técnico em Enfermagem, com início em 4/9;

- Técnico em Enfermagem, com início em 28/8.



Senac Três Rios: Rua 15 de Novembro, 600 - Centro



- Administração de Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria, com início nesta quinta-feira, 24;

- Cabeleireiro, com início em 26/9.

Senac Barra Mansa: Rua Luiz Ponce, 103 - Centro



- Estoquista, com início em 4/9;

- Assistente Administrativo, com início em 4/9;

- Técnico em logística, com início em 18/9.



Senac Volta Redonda: Rua Gov Luiz Monteiro Portela, 251 - Aterrado



- Assistente Administrativo, com início em 25/9;

- Assistente de Logística, com início em 4/9.