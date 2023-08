Agentes do Detro-RJ iniciam uso de câmeras nos coletes, nesta segunda-feira

Rio - Fiscais do Detro-RJ começaram a utilizar, nesta segunda-feira (21), câmeras portáteis nos coletes durante as operações diárias de fiscalização de ônibus e vans que circulam no Rio. Ao todo, 98 equipamentos vão, além de gravar a rotina dos agentes, permitir a visualização ao vivo, a captação de áudio e a verificação da localização das equipes.



"O Detro-RJ implementou as câmeras em toda a sua equipe. Essas imagens asseguram ao agente e ao cidadão a comprovação das condutas realizadas durante as ações de rotina e de fiscalização. Temos que utilizar a tecnologia a nosso favor e da população", declarou o presidente do Detro-RJ Leonardo Matias.



A estreia dos equipamentos ocorreu nos postos fixos e volantes de abordagens dos ônibus e vans e na campanha educativa “Não dê Carona ao Assédio”. Antes de sair às ruas, os agentes foram informados sobre o funcionamento e treinados para atuar com os novos equipamentos. As imagens são transmitidas e poderão ser armazenadas por meio de uma central de monitoramento do órgão.



O Decreto 47.532/21 estabeleceu os procedimentos para o uso das câmeras portáteis em órgãos de segurança pública e de fiscalização do estado. Além de aumentar a transparência das ações, a gravação das imagens poderá evitar situações de conflito no momento em que as pessoas perceberem que estão sendo filmadas. Os registros deverão ser armazenados por um período mínimo de um ano, de forma que possam ser consultados pelas autoridades quando houver necessidade de averiguar determinada ocorrência.