Vítimas de uma guerra sem fim

A menina Eloáh Santos e um adolescente de 17 morreram baleados na manhã do último dia 12, na Ilha do Governador. O rapaz foi baleado numa ação policial na Rua Paranapuã, no Morro do Dendê. Segundo a PM, a morte aconteceu depois que agentes notaram dois homens numa moto e o garupa com uma pistola na cintura.

Já a criança foi atingida dentro do seu quarto no momento em que os policiais controlavam a manifestação pela morte do adolescente. Os policiais envolvidos já prestaram depoimento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

No dia 8 de agosto, T.M.F, de 13 anos, foi morto em uma ação do Batalhão de Choque na Cidade de Deus. Na ocasião, a corporação informou que a equipe fazia patrulhamento quando dois homens em uma moto atiraram neles. Entretanto, parentes do menino dizem que viram vídeo mostrando um PM executando o jovem.

Só em 2023, o Instituto Fogo Cruzado contou 16 crianças vítimas da violência na Região Metropolitana: 7 morreram.