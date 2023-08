Afastado pra se dedicar ao curso

O comandante da unidade na qual o policial que se envolveu esteja lotado tem 48 horas para matricular o agente no treinamento. Com isso, o militar deve, na semana seguinte à ocorrência, participar do curso. As aulas têm duração de uma semana em regime integral. O policial deve ficar totalmente afastado duas atividades até o fim do curso.

Em nota, a corporação reforça que vem investindo em diversos recursos tecnológicos, operacionais e logísticos para a evolução do policiamento urbano, como a aquisição de novos armamentos mais modernos e de menos impacto, novos armamentos de menor potencial letal, viaturas semi-blindadas, veículos operacionais blindados, coletes e capacetes de proteção balísticos dentre outros acessórios.

"Todo esse pacote está sendo utilizado para propiciar mais segurança ao efetivo, e consequentemente, diminuir a necessidade de reação diante dos eventuais confrontos armados proporcionados pelos criminosos", diz a PM em nota.