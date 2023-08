Socou criança que fez pirraça

Um crime bárbaro chocou moradores em Niterói. Kassio Silva Alves de Freitas, de 22 anos, foi preso no domingo acusado de envolvimento na morte da própria enteada, de 2 anos. Ele confessou a autoria do crime, ocorrido no sábado. O motivo teria sido porque a criança estaria fazendo pirraça.

Segundo a polícia, agentes da 78ª DP (Fonseca) foram informados que a menina foi levada pela mãe e pelo padrasto a um hospital, mas ela já chegou morta e com sinais de maus tratos. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) foi acionada pelos agentes.

Na delegacia, Kassio confessou ter dado cerca de nove socos porque ela o estaria desobedecendo e fazendo pirraça. Um mandado de prisão temporária foi expedido, e o acusado vai responder por homicídio qualificado, sem dar chance de defesa à vítima. Os policiais investigam se a mãe foi omissa diante das agressões, que seriam constantes.