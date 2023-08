Está faltando ordem no calçadão de Bangu, principalmente ao lado do mercado. Dezenas de camelôs ocupam as calçadas com tralhas, impedindo a passagem dos pedestres, seja dia ou noite. Eles não se mancam, e até soltam risadas ao ver as pessoas andando no meio da rua. Tenho certeza que nada disso é fiscalizado. Os órgãos responsáveis têm que aparecer por aqui.