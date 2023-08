Enquanto os governantes saíram para curtir um festival na Zona Oeste, os trabalhadores ficaram cada vez mais abandonados. Uns bandidos chegaram numa moto e fizeram um arrastão no ponto de ônibus da Rua Zamenhof, no Estácio, logo que amanheceu. Tivemos nossas rotinas alteradas, mais uma vez, pela violência do Rio de Janeiro. Não há policiamento por aqui.