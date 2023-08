Motociclista tem braço amputado em batida com carro em Grumari

Rio - Um homem teve um dos braços amputado, nesta segunda-feira (21), em um grave acidente, na descida de Grumari, na Zona Oeste do Rio. A colisão aconteceu entre uma motocicleta e um carro, próximo ao condomínio Maramar, no Recreio dos Bandeirantes, na mesma região. O quartel de Guaratiba do Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 16h20 e precisou do apoio de uma aeronave para socorrer o motociclista.

Segundo a corporação, com o impacto da batida, Naum Lejten, de 50 anos, teve o braço esquerdo amputado e precisou ser encaminhado de helicóptero para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O membro da vítima também foi encontrado e levado para as equipes médicas tentaram recolocá-lo. Entretanto, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o homem está internado no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e tem quadro estável.



Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O motorista do carro foi localizado e autuado em flagrante. Ainda nesta segunda-feira, um homem, não identificado, ficou ferido em uma batida entre um veículo e uma bicicleta, no Jardim Botânico, na Zona Sul. A colisão aconteceu na Rua Jardim Botânico, na altura do número 685. O quartel da Gávea foi acionado às 18h15 e a vítima encaminhada para o Hospital Municipal Miguel Couto. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.