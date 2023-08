Estação Carioca do Metrô vai receber o mutirão do CIEE

Nesta quarta, 23, e quinta-feira, 24, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove um mutirão de atendimento na estação Carioca/Centro do Metrô, em parceria com a concessionária. Serão 1.300 vagas de estágio afirmativas destinadas a mulheres negras, estudantes de qualquer área de formação a partir do segundo período da faculdade.



A iniciativa — que será realizada de 7h às 18h, no mezanino próximo ao acesso B (Avenida Chile) da estação — faz parte do programa CIEE em Movimento, que tem como objetivo levar oportunidade e informação para jovens estudantes que desejam começar uma carreira. O processo seletivo avaliará a capacidade técnica, analítica e habilidades comportamentais das candidatas. Para o curso de Direito serão oferecidas 550 oportunidades na área jurídica de grandes órgãos públicos.



As jovens que forem à estação Carioca ainda poderão se inscrever gratuitamente para participar da palestra on-line: “Empoderamento da mulher preta e os desafios da inserção no mercado de trabalho”, que acontecerá na quinta-feira, às 14h. Especialista em Desenvolvimento de carreira, Viviane Ferreira vai dar orientações profissionais, dicas de como produzir um currículo que faça a diferença, além de divulgar as vagas disponíveis.



Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), em 2022, a taxa de desemprego no país ficou em 9,3%. Entre as mulheres negras, o indicador ficou em 13,9% e entre os homens negros 8,7%.



A meta do CIEE Rio é dar visibilidade e oportunidades para esse público e aumentar o número de pessoas negras, especialmente mulheres, no mercado corporativo, diminuindo as desigualdades.