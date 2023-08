Após cem anos, relógio de clássica igreja no Centro volta a funcionar

Rio - Após mais de cem anos sem marcar as horas, o relógio da fachada da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, na Rua do Ouvidor, 35, no Centro do Rio, voltará a funcionar a partir desta quarta-feira (23). Uma missa solene será realizada em comemoração à sua reinauguração.



A celebração, organizada pelo comissário administrativo e empresário Claudio André Castro, acontecerá às 12h, com a participação do Coral Astorga e grande orquestra. Além disso, contará com a presença do Bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Roque Souza. A entrada para o evento é gratuita.



Marcus Dezemone, professor de História do Brasil da UFF e da Uerj, explica sobre a criação da Igreja e a instalação do relógio. “A Igreja é fundada pela irmandade dos mercadores, que são comerciantes da Rua do Ouvidor, no século XVIII. Essa vivência dos grupos sociais na época da colônia foi fundamental para a fundação desta e outras. Os sinos e relógios só chegaram no século XIX, quando são instalados por uma empresa já afetada pelas mudanças da industrialização, então são maquinários modernos para época”, disse.

O professor também fala sobre a herança patrimonial da construção. “A Igreja foi tombada em 1938, mas é aquela questão de transformar em patrimônio nos moldes europeus. O legal é ver que a comunidade que está frequentando o local se movimentou para conseguir a restauração do relógio, e ver que o patrimônio tem sentido para eles”, afirmou.



Parado desde 1922, o relógio passou por uma reforma, com a instalação de uma nova máquina da marca Canônico Lagonegro, pela empresa Manoel dos Sinos. A igreja oferece missas solenes gratuitas, aos sábados e domingos, às 12h, e aceita reservas para casamentos, batizados, missas particulares e bênçãos particulares às lojas e estabelecimentos.



Reforma



Após quatro anos fechada, a Igreja de Nossa Senhora dos Mercadores da Lapa foi reaberta no dia 10 de junho. O local, que foi inaugurado em 1750, passou por uma grande reforma. A igreja havia sido interditada pela Defesa Civil depois que um pedaço da fachada despencou na calçada. A reabertura foi celebrada com uma missa ministrada pelo cardeal-arcebispo Dom Orani Tempesta. Diversos fiéis compareceram ao templo para celebrar a fé e a retomada do local.



Eventos



A igreja recebeu, em 15 de julho, uma missa em memória ao príncipe Dom Luiz Gastão de Orleans e Bragança, bisneto da princesa Isabel, falecido há um ano. A solenidade contou com apresentação de coral e orquestra.



No mesmo mês, foi celebrada a Missa dos Avós, no dia 26, e a Missa de Nossa Senhora das Graças, que ocorria mensalmente, todo dia 27.

*Reportagem do estagiário Lucas Guimarães, sob supervisão de Iuri Corsini*