Pagamentos via Pix registram alta de 116% no Dia dos Pais

O Dia dos Pais em 2023 teve uma queda quase que imperceptível no número de vendas em comparação a 2022, apenas de 1%, afirmam os dados da VarejOnline, empresa especializada em tecnologia para gestão de lojas, franquias e pontos de venda (PDV). O que chamou atenção no levantamento foi a preferência por pagamentos via Pix, que teve um crescimento de 116% em relação ao ano passado, assim como o pagamento por cartão de crédito que cresceu 4%. Em compensação, as vendas por cartão de débito e dinheiro tiveram queda de 1% e 8% respectivamente.



Outra informação apontada pelo levantamento foi o aumento no ticket médio de vendas, representando 19%. O levantamento aponta que o varejo físico teve um faturamento bruto 3% maior que o ano anterior, em contrapartida, uma queda de 1% na quantidade de vendas gerais.



Para Juliano Mortari, CEO e fundador da VarejOnline, as vendas do Dia dos Pais surpreenderam os varejistas pela preferência por pagamentos via Pix, pois geralmente é o cartão de crédito que se destaca. “O Pix está crescendo entre os consumidores pela facilidade de pagamento instantâneo. Por isso, é importante que os varejistas estejam preparados para atender essa demanda e tenham um sistema que suporte as transações sem instabilidade, para não atrapalhar as vendas”, conclui o especialista.