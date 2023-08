PM se reúne com moradores

A Polícia Militar informou que reforçou o policiamento na região com viaturas e agentes em motos, que atuam com as unidades do programa Segurança Presente. Segundo a corporação, o comando do 6º BPM (Tijuca) tem feito reuniões com moradores para ouvir as demandas.

O batalhão informou que mais de 250 criminosos foram retirados das ruas neste ano. "Dentro desse cenário, o comando do 6º BPM segue trabalhando também em conjunto com delegacias de sua área de atuação para identificar e prender os praticantes de tais delitos", diz a PM em nota.

Além disso, ressaltou a importância do acionamento das equipes para casos imediatos pelo telefone 190 ou APP RJ 190 e do registro dos crimes nas DPs.