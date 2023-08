Sensação de insegurança constante

Morador da Rua Araújo Lima desde 2009, o aposentado Fernando Galdeano disse que vive constantemente com uma sensação de insegurança. "O índice de assaltos aumentou muito por aqui, quase todos os dias tem assalto ou furto em residências. Já fui abordado uma vez, mas não tinha nada para levarem porque só estava passeando com o cachorro. Minha nora foi assaltada na porta da minha casa. O prédio do meu filho, que é em frente, já foi arrombado, e o meu enteado já teve a moto roubada também", relata Fernando.

De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) relativos à região da Grande Tijuca, nos seis primeiros meses de 2023 os furtos a pedestres somaram 607 casos. O número representa uma queda de 30% em relação a 2022. Em relação aos furtos de telefones celulares, foram registrados 1,1 mil durante o mesmo período.