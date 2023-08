Embora ainda estejamos no inverno, a realidade daqui inclui um calor de quarenta graus em dia útil. É um esculacho com o trabalhador esses BRTs de Santa Cruz circulando sem ar-condicionado. Afinal, pagamos pelo serviço e precisamos dele o ano inteiro, não apenas quando alguém julga necessário. Não tem ventilação no BRT e daqui a pouco alguém vai desmaiar por isso.