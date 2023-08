Embora poucos gostem de falar sobre, a violência em Niterói está cada vez pior. No bairro Fonseca, é normal que assalto role todo dia, independente do horário. Isso fez com que os moradores da Rua Leite Ribeiro colocassem uma faixa de atenção para os que ainda se atrevem a transitar por ali. Parece mesmo até piada. O prefeito abandonou essa parte da cidade.