Morro do Jordão segue em clima de guerra com novo tiroteio

Rio - O Morro do Jordão, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, viveu mais um dia de guerra com intenso tiroteio , nesta terça-feira (22). Os disparos foram registrados por volta das 18h22, próximo ao bairro da Taquara. A região tem sido palco de uma longa disputa por território entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e milicianos.

Segundo informações preliminares, traficantes vinham alertando que a qualquer momento entrariam novamente na comunidade para expulsar os milicianos, que retomaram o controle na região, na semana passada. Nas redes sociais, moradores relatam desgaste causado pela rotina de violência na região. "Rio sem paz", escreveu uma moradora da região em suas redes sociais, se referindo aos constantes confrontos na localidade.



Apesar dos relatos de confronto, a Polícia Militar informou que não houve registro de tiros ou ação policial na região. A corporação destacou ainda que o Morro do Jordão está ocupado 24 horas por dia e que não há ocorrência no local.

Tensão no local

Na última sexta-feira (18), policiais militares do 18ºBPM (Jacarepaguá) realizam a retirada de diversas barricadas colocadas pelo crime organizado nas ruas do Morro do Jordão, entre os bairros Tanque e Taquara, na Zona Oeste. A corporação fez um trabalho contínuo junto às delegacias da Polícia Civil que monitoram a movimentação criminosa na região e prendem os envolvidos.

Na quinta-feira (17), informações preliminares apontaram que milicianos teriam invadido e retomado o controle da comunidade, que antes era dominada por traficantes do Comando Vermelho (CV). Em nota, a Polícia Militar informou que militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foram acionados para verificar o confronto entre criminosos na comunidade. Segundo a corporação, a área foi estabilizada e não houve registro de prisão ou apreensão.

No domingo (13), milicianos tentaram dominar a comunidade controlada pelo Comando Vermelho e houve uma intensa troca de tiros na região. Um policial militar foi ferido por estilhaços de tiros depois de um ataque de criminosos.

A Zona Oeste é palco, desde o ano passado, de disputas territoriais entre traficantes e milicianos. A região foi dominada por grupos paramilitares por anos, mas recentemente o tráfico de drogas, em busca de expandir pontos de venda, conseguiu tomar o controle da milícia em diferentes comunidades.