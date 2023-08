Ministério Público classifica jogo entre Fluminense e Olímpia como Bandeira Vermelha

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) classificou como Bandeira Vermelha a partida entre o entre Fluminense e Olímpia (PAR), que acontece nesta quinta-feira (24) pela Libertadores da América, no Maracanã. De acordo com o órgão, por conta disso, ruas no entorno do estádio serão interditadas para o jogo que acontece às 21h30 já a partir das 18h. A ideia é facilitar a movimentação das 65 mil pessoas esperadas e elevar a segurança.

A operação de segurança contará com agentes do Batalhão Especial de Policiamento de Estádio (BEPE), CET-Rio, Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Transportes, Polícia Civil, 6°BPM, Grupamento de Polícia Ferroviária e Comlurb.

O órgão explica que a Bandeira Vermelha é a maior em um nível que vai se 1 a 4 definido pelo Grupo de Trabalho Maracanã do MPRJ. A classificação segue a metodologia AREF (Avaliação de Riscos em Estádios de Futebol), desenvolvida pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para jogos realizados no Maracanã e adaptada pelos órgãos responsáveis pela organização, segurança, mobilidade e ordem pública do estádio.

Interdições



A partir das 18h até 01h do dia subsequente:



-Rua Prof. Eurico Rabelo;



-Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Prof. Eurico Rabelo;



-Rua Isidro de Figueiredo;



-Rua Conselheiro Olegário;



-Rua Artur Menezes;



-Rua Mata Machado, entre a Av. Paula Sousa e a Av. Maracanã;



-Av. Rei Pelé, sentido centro, entre a Rua São Francisco Xavier e o Museu do Índio;



-Av. Professor Manoel de Abreu, entre a Rua Dona Zulmira e a Av. Rei Pelé.



A partir das 19h até 1h do dia subsequente:



-Av. Maracanã, ambos os sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Rei Pelé;



-Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã;



Segundo o MPRJ, as condições do trânsito serão monitoradas, e os tempos semafóricos serão ajustados para melhorar a fluidez nas rotas alternativas e nos principais corredores de tráfego nas proximidades. Serão, ao todo, 60 operadores, 8 veículos e 10 motocicletas atuando nessa organização. Também serão empenhados 13 painéis informativos, que dirão horários dos fechamentos e as rotas alternativas.



Rotas Alternativas



Para evitar os bloqueios, os carros deverão utilizar as rotas alternativas criadas pelo esquema de segurança.

Caso venham do Centro e Zona Sul:



-Para a Tijuca: utilizar rota da Paulo de Frontin e Satamini ou seguir pela Praça da Bandeira, Rua Pará/ Rua Paraíba e Rua Mariz e Barros;



-Para Vila Isabel e Grajaú: utilizar rotas acima e em seguida Rua Major Ávila e Rua Felipe Camarão;



-Para a região do Grande Méier: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.



Provenientes da Tijuca, Grajaú, Vila Isabel e entorno:



-Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota Conde de Bonfim – Haddock Lobo.



Provenientes do Grande Méier:



-Para o Centro e a Zona Sul: utilizar a rota da Rua Visconde de Niterói.

Quem mora na região?

Os moradores do entorno do Macaranã que precisem chegar em casa no horário dos bloqueios terão de acessar a área, apenas, pela Av. Paula Sousa e pela Rua Prof. Eurico Rabelo, mediante apresentação de comprovante de residência.



Recomendação



Segundo o MPRJ, a recomendação para os demais motoristas é que evitem a região durante os horários de bloqueio e após o jogo. O mais indicado é antecipar deslocamentos e utilizar as rotas alternativa. No caso dos torcedores, a melhor alternativa é utilizar o transporte público para chegar ao jogo.

O MetrôRio terá esquema especial de funcionamento para a partida, com horário estendido de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão da Linha 2, que funcionarão até meia-noite, ou seja, uma hora após o término da partida de futebol. A concessionária também reforçará o efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período, principalmente nas estações próximas ao estádio.