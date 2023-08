Light oferece 130 vagas de emprego para eletricistas

Rio - A Light, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Rio de Janeiro, está com 130 vagas abertas para Eletricista de Rede Aérea no Rio e região Sul Fluminense. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail vagas.eletricista@light.com.br até o dia 15 de setembro.

Para se candidatar, é necessário ter ensino médio completo, ter concluído o curso técnico de eletricista e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) B.

Além do salário, também há benefícios como vale-refeição ou alimentação, vale-transporte, convênio médico e odontológico.

A Light é a terceira maior distribuidora de energia do país, atua no Rio de Janeiro desde 1905. A empresa atende a 31 municípios do Rio de Janeiro, com 11,6 milhões de consumidores.