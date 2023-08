Inhoaíba ganha dois novos Ginásios Experimentais Tecnológicos

Rio- A Prefeitura do Rio inaugurou nesta terça-feira (22) dois novos Ginásios Experimentais Tecnológicos (GETs) em Inhoaíba, na Zona Oeste. As unidades ficam nas escolas municipais Yolis da Silva e Célia Maria de Oliveira Camargo, que atendem juntas mais de 1.600 alunos do ensino fundamental.



O projeto integra diversas áreas do conhecimento através de atividades interdisciplinares.



"Os Ginásios Experimentais Tecnológicos são uma atualização do modelo educacional proposto pelos CIEPs, integrando diversas áreas do conhecimento. O GET é o CIEP do século XXI", explica Renan Ferrerinha, secretário municipal de Educação.



Ainda de acordo com a prefeitura, até o final de 2023 devem ser entregues 70 unidades escolares semelhantes.