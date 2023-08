Cuidado, leitor do Meia Hora. Querem te enganar! - Reprodução

Atenção, leitor do jornal MEIA HORA: estão tentando te enganar! Começou a circular pelas ruas da cidade uma edição impressa com uma logo e a identidade gráfica que remetem à do jornal mais vendido do Rio. A Editora O Dia, detentora da marca, está tomando as providências cabíveis contra os responsáveis.