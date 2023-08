Decarrilamento de trem provoca intervalo maior no ramal Santa Cruz

Rio - Um descarrilamento de trem da SuperVia chamou a atenção de passageiros do ramal Santa Cruz e Deodoro, na manhã desta quinta-feira (24). O acidente aconteceu na altura da estação Bento Ribeiro, Zona Norte do Rio, e envolveu uma composição de serviço que não operavam com passageiros no momento do acidente. Até o momento, não há informações sobre feridos.

De acordo com a concessionária, o acidente foi registrado por volta das 9h50, enquanto o trem de serviço passava próximo à estação. Por conta do incidente, o ramal Santa Cruz teve de operar com intervalos de até 40 minutos e paradas para aguardar a liberação de tráfego.

Em um primeiro momento, passageiros suspeitaram que os dois trens tivessem colidido, mas a confusão foi causada pela quantidade de vagões. Alguns usuários comentaram sobre a situação nas redes.

"O trem descarrilou, o ramal Deodoro não tem mais trens de quatro vagões, somente oito (um trem acoplado no outro). Por sorte parece não ser de passageiros pois estava na linha auxiliar que tem entre Bento Ribeiro e Deodoro", comentou um usuário do Twitter.

Em outra postagem, um usuário reclamou dos recorrentes incidentes envolvendo o transporte sobre trilhos administrado pela SuperVia. "É incrível como cada dia que passa o serviço fica pior", criticou.

Na última terça-feira, outro trem descarrilou próximo à Central do Brasil, forçando passageiros a caminhar pelos trilhos até a parada.

Em postagem nas redes sociais, a SuperVia informou que um grupo de técnicos atua no local para fazer reparos e investigar o ocorrido. A Agetransp também apura as circunstâncias do acidente.