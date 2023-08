Supermercados Guanabara iniciam a semana de ofertas de produtos de beleza

A rede de Supermercados Guanabara inicia nesta quinta-feira, 24, a "Semana da Beleza". A ação tem previsão de durar cerca de 30 dias. Durante todo o período da campanha, estarão disponíveis mais de mil itens em oferta, de aproximadamente 400 marcas diferentes.



O mix de produtos inclui shampoos, tinturas para cabelo, hidratantes, cremes para o rosto e corpo, água micelar, óleos de cabelo e corpo e BB Cream, entre outros. Nas lojas, os produtos em oferta estarão organizados em pallets distribuídos por todo o salão. Vale ressaltar que não ficarão concentrados apenas na seção de beleza. A iniciativa tem como objetivo agilizar a compra e evitar que o cliente precise procurar todos os produtos apenas no corredor de beleza.



O período de promoção mobilizará mais de 10 mil funcionários e, somente na logística do depósito, estão envolvidos cerca de mil funcionários que cuidarão da saída, entrada e distribuição dos produtos para todas as unidades. Durante o período da Semana da Beleza, mais de 300 caminhões realizarão mais de 900 viagens diárias.



Semana da Beleza em números



- 3 milhões de unidades de água micelar;



- 2 milhões de kits de Elseve;



- 2 milhões de kits de Shampoo + condicionador Pantene;



- 1 milhão de vidros de shampoo;



- 15 milhões de unidades de creme dental;



- 30 milhões de unidades de sabonete em barra;



- 7 milhões de unidades de desodorante;



- mais de mil itens diferentes em oferta



- cerca de 400 marcas em promoção.