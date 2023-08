Dedurado pelo modo de andar

A promotora Gabriela Aguilar, do Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público, que atuou junto com a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, explicou que o executor, R Meu Amigo, foi identificado a partir do modo de andar.

"Foi comparado o vídeo do momento de execução (do jornalista) com vídeo de rede social e chegou-se à conclusão de que a marcha, o andar do executor, era muito peculiar. O joelho era do tipo 'genu valgo' (joelho em x), um andar 'em tesoura', e isso levou à conclusão, além das provas já trazidas até então ao inquérito", explicou.

A operação de ontem cumpriu mandados de busca e apreensão nas casas de R Meu Amigo e Vanessa Alicate e numa empresa do primeiro, onde apreenderam computadores, celulares e documentos. Os agentes também foram à casa do PM Davi. Todos os endereços ficam em Maricá. No do policial, foram apreendidas armas, munições e R$ 78 mil.