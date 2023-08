Romário foi emboscado na volta de caminhada: motivação política?

O jornalista Romário Barros foi morto por motivo torpe, em junho de 2019, por conta do trabalho investigativo que realizava, e mediante recurso que dificultou a defesa. As investigações apontaram que Rodrigo e Davi ficaram vigiando e esperando a vítima voltar de uma caminhada. Os suspeitos surpreenderam Romário com um ataque a tiros, sem dar a chance de reação. A especializada ainda apura se o homicídio teve motivação política.

"A gente ainda continua as investigações referentes ao mandante porque há uma dúvida com relação a isso. A gente tem o Rodrigo como executor e há indicativo de que o Romário estava fazendo uma investigação a respeito de algumas condutas ali na cidade e que esse poderia ter sido o motivo da execução dele", disse o delegado Pablo Valentim.

O homicídio de Sidnei foi cometido por vingança por conta de uma discussão na rua, poucos dias antes do crime, entre a vítima e a sua ex-cunhada, que é esposa de Rodrigo. A especializada também descobriu que a morte de Thiago, em agosto de 2019, foi motivada por um permanente conflito familiar e financeiro com Vanessa, que era sua ex-companheira e foi a mandante do crime. Por fim, o vereador, que era seu pai, foi morto logo em seguida, como "queima de arquivo", por ter presenciado o assassinato do filho.