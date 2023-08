Ator e esposa assaltados

O ator britânico Alfred Enoch e sua mulher, Mona Godfrey, foram assaltados, na noite de terça-feira, quando chegavam ao Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na Cidade das Artes, Barra da Tijuca. Ele estava indicado como melhor ator no filme "Medida Provisória".

Nas redes sociais, Mona contou que um homem puxou seu celular pela janela do carro. Ela tentou correr atrás dele, mas o marido a impediu. A PM informou que o 31º BPM (Recreio) não foi acionado.

No post, ela comentou que estava há apenas um dia no Rio e que deve ficar sem celular até voltar ao Reino Unido, mês que vem. Mas tranquilizou a família: "Eu estou bem, sempre um choque e nunca agradável, mas contando as minhas bênçãos".

Alfred Enoch tem parentes brasileiros e ganhou notoriedade na saga de filmes "Harry Potter". Ele era da turma do bruxinho, que lutava contra o vilão Lorde Voldemort.